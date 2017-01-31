Подозреваемых в разбое и убийстве арестовала ровенская полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Трех подозреваемых в разбое в Сарненском районе и одного - в убийстве взяли под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
В субботу, 28 января, около 14:00 в селе Люхча четверо неизвестных завладели личным имуществом 28-летнего местного жителя и убили его 54-летнего отца.
Правоохранители установили, что к мужчине приехали малознакомые ему люди, чтобы приобрести "солнечные камни". Он, двое его товарищей и двое злоумышленников зашли в гараж, который находится во дворе дома. Еще двое остались ждать на улице, а потом с оружием в руках тоже последовали внутрь.
Пострадавший пытался вырвать оружие из рук у одного из нападавших. Во время схватки злоумышленник произвел несколько выстрелов. Одна пуля попала в живот 54-летнего отца, который неожиданно зашел в помещение.
Еще один из "четверки" также совершил в гараже несколько выстрелов в пенсионера, из травматического пистолета.
Поняв, что произошло, злоумышленники забрали мешок с ценными камнями, оружие и бросились бежать к автомобилю "Ford E350", который ждал их на улице.
Вооруженных мужчин удалось задержать вблизи Ровно. Двое из них пытались скрыться с сумкой, в которой находился пистолет "Форт" и патроны к автомату Калашникова.
Злоумышленниками оказались 19-летний житель Житомира, его 43-летний отец - бывший военный одного из штурмовых батальонов и двое 31 и 34-летних житомирян.
Вчера, 30 января, суд всем четырем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, А 19-летнему жителю Житомира сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства по ч.2 ст.115 УК Украины.
Трое других подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины.