Підозрювані у справі Шеремета мали друзів і знайомих серед співробітників СБУ – Геращенко

Відповідаючи на питання, чи може він підтвердити зв’язок у справі підозрюваних Шеремета з СБУ, Геращенко заявив: “Мушу сказати, що підозрювані особи мали друзів і знайомих з числа співробітників СБУ та родичів-співробітників СБУ”.

“Це є абсолютний факт... На сьогодні підозрюваним є три особи. Це пані Дугарь, пані Кузьменко та пан Антоненко. Їм пред’явлені підозри, зараз справа передана адвокатам та самим підозрюваним для ознайомлення. І зараз десь пройшло 50 днів, поки вони знайомляться з матеріалами справи”, — зазначив Антон Геращенко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ні він, ні Президент Зеленський не керує слідством у справі про вбивство Павла Шеремета.