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Подозреваемые по делу Шеремета имели друзей и знакомых среди сотрудников СБУ - Геращенко

Подозреваемые по делу Шеремета имели друзей и знакомых среди сотрудников СБУ - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 15676 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что подозреваемые по делу Шеремета имели друзей и знакомых среди сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале ZIK, передает УНН.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить связь по делу подозреваемых Шеремета с СБУ, Геращенко заявил: “Должен сказать, что подозреваемые лица имели друзей и знакомых из числа сотрудников СБУ и родственников-сотрудников СБУ”.

“Это абсолютный факт... На сегодня подозреваемым являются три человека. Это госпожа Дугар, госпожа Кузьменко и господин Антоненко. Им предъявлены подозрения, сейчас дело передано адвокатам и самим подозреваемым для ознакомления. И сейчас где-то прошло 50 дней, пока они знакомятся с материалами дела”, — отметил Антон Геращенко.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ни он, ни Президент Зеленский не руководит следствием по делу об убийстве Павла Шеремета.

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