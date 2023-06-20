Підозрювана у ДТП під наркотиками Ар’єва написала заяву про складання мандату депутата Київради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Депутатка Київради Ярина Ар’єва, яку підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння, написала заяву про складання мандату депутата, передає УНН.
Цитата
«Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо - суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу», - написала Ар’єва у Facebook
Доповнення
Суд відправив депутатку Київради Ярину Ар'єву під цілодобовий домашній арешт.
Контекст
Правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння (ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння).
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
23 травня суд відправив підозрювану під домашній арешт.
Сама ж Ар'єва заявила, що не перебувала у стані наркотичного сп’яніння, а також, що скоїла наїзд на жінку в темний час доби, в період, коли по всій країні тривали відключення світла і що місце скоєння ДТП не освітлювалось. Однак, прокуратура повідомила, про те, що результати експертизи підтвердили наявність в крові депутатки канабіноїдів.