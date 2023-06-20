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Подозреваемая в ДТП под наркотиками Арьева написала заявление о сложении мандата депутата Киевсовета

Киев • УНН

 • 1324764 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Депутат Киевсовета Ярина Арьева, которую подозревают в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения, написала заявление о сложении мандата депутата, передает УНН.

Подозреваемая в ДТП под наркотиками Арьева написала заявление о сложении мандата депутата Киевсовета

Цитата

«Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно - суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения», - написала Арьева в Facebook

Дополнение

Суд отправил депутата Киевсовета Ярину Арьеву под круглосуточный домашний арест.

Контекст

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения (ст. 286-1 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

23 мая суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Сама же Арьева заявила, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а также, что совершила наезд на женщину в темное время суток, в период, когда по всей стране продолжались отключения света и что место совершения ДТП не освещалось. Однако, прокуратура сообщила, о том, что результаты экспертизы подтвердили наличие в крови депутата каннабиноидов.

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