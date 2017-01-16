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Підозру оголосили контрабандисту, який намагався переправити наркотики через держкордон

Підозру оголосили контрабандисту, який намагався переправити наркотики через держкордон

Київ • УНН

 • 8753 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прокуратурою Луганської області повідомлено про підозру контрабандисту, який намагався незаконно переправити наркотичні засоби через кордон України. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на незаконне переправлення особливо небезпечного наркотичного засобу через державний кордон України (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 КК України).

Встановлено, що мешканець міста Золоте, прямуючи до міста Москва Російської Федерації, маючи намір на незаконне переправлення наркотичних засобів через митний кордон України, приховав наркотичний засіб (канабіс) у пластиковий контейнер, маскуючи його під ліки. Контрабандист приховав 30 поліетиленових згортків із наркотичним засобом у конструктивних порожнинах бамперу та у багажнику належного йому транспортного засобу. Однак, в той же день при огляді транспортного засобу на митному посту “Мілове”, вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб виявлено співробітниками Луганської митниці Державної фіскальної служби України.

За клопотанням прокуратури Луганської області Сєвєродонецьким міським судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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