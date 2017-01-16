Подозрение объявили контрабандисту, который пытался переправить наркотики через госграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении контрабандисту, который пытался незаконно переправить наркотические средства через границу Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на незаконную переправку особо опасного наркотического средства через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 УК Украины).
Установлено, что житель города Золотое, направляясь в город Москва Российской Федерации, имея умысел на незаконную переправку наркотических средств через таможенную границу Украины, скрыл наркотическое средство (каннабис) в пластиковый контейнер, маскируя его под лекарства. Контрабандист спрятал 30 полиэтиленовых свертков с наркотическим средством в конструктивных полостях бамперу и в багажнике принадлежащего ему транспортного средства. Однако, в тот же день при осмотре транспортного средства на таможенном посту "Меловое", указанное особо опасное наркотическое средство обнаружено сотрудниками Луганской таможни Государственной фискальной службы Украины.
По ходатайству прокуратуры Луганской области Северодонецким городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.