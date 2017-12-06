Підозру Саакашвілі направили на його адресу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Підозра Міхеілу Саакашвілі направлена на його адресу. Про це УНН повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
"Підозра Міхеілу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено рошук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 та ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України", - повідомив А.Лисенко.
Нагадаємо, до Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.