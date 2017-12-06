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Підозру Саакашвілі направили на його адресу

Підозру Саакашвілі направили на його адресу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Підозра Міхеілу Саакашвілі направлена на його адресу. Про це УНН повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Підозра Міхеілу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено рошук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 та ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України", - повідомив А.Лисенко.

Нагадаємо, до Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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