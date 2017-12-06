Подозрение Саакашвили направили на его адрес
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Подозрение Михаилу Саакашвили направлена на его адрес. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Подозрение Михаилу Саакашвили направлено на его адрес. Также объявлено в розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - сообщил А.Лысенко.
Напомним, в Национальной полиции Украины поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении в розыск экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.