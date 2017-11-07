Підозра у шпигунстві: в Естонії затримали росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Естонія затримала громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії і в діях проти Естонської держави. Про це із посиланням на прокуратуру країни інформує "Радіо Свобода", передає УНН.
За повідомленням, підозрюваний був затриманий на вихідних, коли збирався залишити Естонію. Обвинувачення йому висунули 6 листопада в суді в Таллінні.
У повідомленні прокуратури йдеться про те, що громадянина Росії підозрюють у підготовці “комп’ютерного злочину” проти Естонії.
“Ціллю його дій проти Естонії були органи державної влади”, — наголошується в заяві.
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Інших подробиць наразі немає.