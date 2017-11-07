Подозрение в шпионаже: в Эстонии задержали россиянина

По сообщению, подозреваемый был задержан на выходных, когда собирался оставить Эстонию. Обвинение ему было предъявлено 6 ноября в суде в Таллинне.

В сообщении прокуратуры говорится, что гражданина России подозревают в подготовке "компьютерного преступления" против Эстонии.

"Целью его действий против Эстонии были органы государственной власти", - отмечается в заявлении.

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