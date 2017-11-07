Подозрение в шпионаже: в Эстонии задержали россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Эстония задержала гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу России и в действиях против Эстонского государства. Об этом со ссылкой на прокуратуру страны информирует "Радио Свобода", передает УНН.
По сообщению, подозреваемый был задержан на выходных, когда собирался оставить Эстонию. Обвинение ему было предъявлено 6 ноября в суде в Таллинне.
В сообщении прокуратуры говорится, что гражданина России подозревают в подготовке "компьютерного преступления" против Эстонии.
"Целью его действий против Эстонии были органы государственной власти", - отмечается в заявлении.
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