Підозра сину Авакова у "справі рюкзаків" не сформульована - захист

"Підозра моєму підзахисному пану Авакову взагалі не сформульована. Ні в підозрі, яка додана до матеріалів клопотання, ні в клопотанні взагалі не вказується, яке кримінально каране діяння, дії чи бездії чинив безпосередньо мій підзахисний", - сказав Федур.

За його словами, в підозрі і матеріалах клопотання є лише оцінка.

"Виявляється що мій клієнт з кимось про щось розмовляв. А це що злочин?", - заявив Федур.

Він зазначив, що жоден з прокурорів не обмовився про те, що О.Аваков схиляв когось до скоєння злочину і додав, що цьому є підтвердження на відео.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").