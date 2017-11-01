Подозрение сыну Авакова по "делу рюкзаков" не сформулировано - защита

"Подозрение моему подзащитному господину Авакову вообще не сформулировано. Ни в подозрении, которое добавлено ​​к материалам ходатайства, ни в ходатайстве вообще не указывается, какое уголовно наказуемое деяние, действие или бездействия совершил непосредственно мой подзащитный", - сказал Федур.

По его словам, в подозрении и материалах ходатайства является лишь оценка.

"Оказывается что мой клиент с кем-то о чем-то разговаривал. А это что преступление?", - заявил Федур.

Он отметил, что ни один из прокуроров не обмолвился о том, что А.Аваков склонял кого к совершению преступления и добавил, что этому есть подтверждение на видео.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").