Подозрение сыну Авакова по "делу рюкзаков" не сформулировано - защита
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сторона обвинения не сформулировала подозрение сыну министра внутренних дел Александру Авакову. Об этом во время заседания по избранию меры пресечения А.Авакову заявил его адвокат Андрей Федур, передает корреспондент УНН.
"Подозрение моему подзащитному господину Авакову вообще не сформулировано. Ни в подозрении, которое добавлено к материалам ходатайства, ни в ходатайстве вообще не указывается, какое уголовно наказуемое деяние, действие или бездействия совершил непосредственно мой подзащитный", - сказал Федур.
По его словам, в подозрении и материалах ходатайства является лишь оценка.
"Оказывается что мой клиент с кем-то о чем-то разговаривал. А это что преступление?", - заявил Федур.
Он отметил, что ни один из прокуроров не обмолвился о том, что А.Аваков склонял кого к совершению преступления и добавил, что этому есть подтверждение на видео.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").