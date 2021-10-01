Підопічного Вернидуба названо найкращим футболістом туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Прес-служба УЄФА назвала найкращого футболіста за підсумками другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Нагороду отримав грецький воротар “Шерифа” Георгіос Атанасіадіс. Голкіпер допоміг своїй команді обіграти мадридський “Реал” (2:1), зробивши 11 сейвів.
Також на звання найкращого гравця тижня претендували захисник “Інтера” Мілан Шкріньяр, нападник “Бенфіки” Дарвін Нуньєс і півзахисник Баварії Лерой Сане.
Нагадаємо
За підсумками двох стартових турів “Шериф” є лідером групи D, набравши шість очок.