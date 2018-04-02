Підопічні оператора державних лотерей “М.С.Л.” вибороли срібло на міжнародному футбольному турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Днями у Нідерландах завершився міжнародний турнір з футболу Slagharen Easter Cup. Вихованці дитячої футбольної команди КДЮСШ №15 здобули почесне друге місце у віковій категорії Ю-11, передає УНН.
Повне екіпірування та трансфер хлопців до Нідерландів для участі у турнірі забезпечив оператор державних лотерей "М.С.Л."
"Лотереї, традиційно, в світі є одним із інструментів підтримки соціально важливих проектів, в тому числі – фінансування спорту, розбудови інфраструктури, тому ця співпраця достатньо органічна для нас.
Ми просто забезпечили дітям умови і дуже пишаємось тим, що вони показали такий вагомий результат, зайнявши друге місце на міжнародних змаганнях. Я думаю, що з таким стартом, у них - велике майбутнє", - наголосив директор з маркетингу оператора державних лотерей "М.С.Л." Павло Вайсеро.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, один долар, вкладений у масовий спорт, економить вісім доларів на охорону здоров’я. В усьому світі значну частину витрат на спорт беруть саме з лотерей. В Україні брак коштів у спортивній сфері вже дався взнаки - здоровий спосіб життя втрачає популярність, а результати професійних спортсменів без необхідної підтримки залишають бажати кращого. Саме тому в "М.С.Л." знають, що талановитій молоді потрібна гарна база і можливості займатися спортом.
"Ми дуже довго шукали спонсора і якби не ця компанія - ми б ніколи не поїхали на такий турнір. Це просто щастя, що вони підставили своє плече, взяли нас під своє крило і допомогли. У наш час все на плечах батьків в основному. Фінансуються основні змагання, а от міжнародні – це прерогатива батьків", - зазначив старший тренер дитячої футбольної команди КДЮСШ №15, заслужений тренер України Олександр Пасека.
Допоки юні футболісти смакують перемогу, у "М.С.Л." запевняють, що і надалі підтримуватимуть маленьких зірочок. Адже кожен такий проект для компанії – це довгострокова співпраця, націлена на значні результати заради спортивного майбутнього України.