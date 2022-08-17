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"Підмога" перетворилась на платформу для пошуку волонтерів із розгрібання завалів та відбудови будинків

Київ • УНН

 • 496629 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Платформа Pidmoha.gov.ua, яку в травні запустили компанія EVO та Мінцифри, з липня сфокусувалась на напрямку відновлення постраждалих будинків. Місія платформи залишається незмінною – організувати прямий та безпечний контакт між українськими та іноземними громадами, недержавними організаціями та фондами, інформує УНН.

"Підмога" перетворилась на платформу для пошуку волонтерів із розгрібання завалів та відбудови будинків

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“За два місяці існування Підмога трансформувалась з платформи, на якій можна залишати заявки по всім напрямкам допомоги, якої потребують люди – до одного напрямку, і це відбудова. Через агресію росії постраждало багато квартир, будинків, шкіл в різних областях України”, – розповідає Євген Вершинін, керівник проекту Pidmoha.

Як це працює?

Pidmoha.gov.ua – це місце, де власники постраждалих будинків можуть залишити запит на роботи, які їм потрібні. Волонтерські ініціативи можуть зареєструватися на платформі та вибрати об’єкт, у відновленні якого бажають взяти участь.

За 1,5 місяці на платформі залишили 167 заявки на відновлення осель та розбір завалів. За цей же час силами волонтерських ініціатив вдалося виконати більше 30 запитів на відновлення будинків з Ірпені, Бучі, Бородянки, Блиставиці та інших постраждалих населених пунктів Київщини. Ще частина запитів знаходяться на виконанні.

Найактивніше зараз просувається робота із розгрібанням завалів у будинках, які можна відновити. Цей етап потрібен майже на всіх об'єктах. Завдяки йому власники можуть швидше приступити до самого відновлення.

“Саме зараз Підмога разом з волонтерською ініціативою “Сміливі відновлювати” допомагають розбирати завали, консервувати приміщення (тимчасові заходи зі збереження приміщень: поклейка плівки на вікна, накриття брезентом або шифером стелі, тощо) у Київській області. Час працює проти нас, і ми маємо встигнути врятувати якнайбільше об'єктів до сезону дощів та зими", – додає Євген Вершинін.

Платформа продовжує збирати запити від власників та запрошує інші волонтерські ініціативи до співпраці. Також долучитися до відновлення можуть спонсори, надавачі будівельних матеріалів, інструментів та фахової відбудовчої допомоги. Для цього можна або вибрати конкретний запит, по якому ви можете допомогти, або написати команді платформи на електронну пошту.

Як отримати допомогу?

Люди, які потребують допомоги, мають залишити відповідну заявку у розділі “Моє житло пошкоджене”, вказавши свої дані та населений пункт. Описати деталі пошкоджень, додати фотографії, які добре показують масштаби та характер робіт. По можливості, вказати бажані конкретні роботи, наприклад: ремонт даху, демонтаж вікон, стін, тощо. Якщо вашу заявку візьме волонтерська ініціатива, яка може допомогти “під ключ”, вони зроблять усі роботи. Якщо вільні волонтери зможуть допомогти частково (наприклад, лише розібрати завали та прибрати), то вони зроблять цю частину, а далі ви зможете відкрити новий запит.

В яких категоріях можна надати та отримати допомогу зараз?

• Розбір завалів (окрім будівель під знесення, для них є категорія “демонтаж”);

• Консервація житла (приведення до вигляду, в якому будівлі можуть пережити зиму без додаткової шкоди);

• Демонтаж будинків;

• Відбудова (ремонтні та будівельні роботи).

"Ми не виділяємо кому допомогати – людині, яка до 24 лютого мала великі статки чи пенсіонерам. І ті, і ті потребують допомоги у розборі завалів. Ми раді допомогти усім, щоб люди скоріше повернулись до свого житла. Ми не беремо в роботу будинки, які потребують знесення. По-перше, в нас немає важкої техніки, яка потрібна для цього. По-друге, ці роботи можуть бути виконані і в холодну дощову пору. Наш фокус зараз – зберегти та допомогти підготуватись до зими будинкам, в яких будуть жити люди", – діляться у команді волонтерської ініціативи “Сміливі відновлювати”.

Нагадаємо, що платформу для безпечної волонтерської співпраці Pidmoha запустили IT-компанія EVO за ініціативи Мінцифри цієї весни. Тоді на платформі можна було отримати чи надати допомогу в таких категоріях як: гуманітарна допомога, продукти харчування, предмети гігієни, медикаменти, військова амуніція, тощо.

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