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"Подмога" превратилась в платформу для поиска волонтеров по разгребанию завалов и восстановлению домов

Киев • УНН

 • 496628 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Платформа Pidmoha.gov.ua, которую в мае запустили компания EVO и Минцифры, с июля сфокусировалась на направлении возобновления пострадавших домов. Миссия платформы остается неизменной – организовать прямой и безопасный контакт между украинскими и иностранными общинами, негосударственными организациями и фондами, сообщает УНН.

"Подмога" превратилась в платформу для поиска волонтеров по разгребанию завалов и восстановлению домов

Цитата

“За два месяца существования Подмога трансформировалась из платформы, на которой можно оставлять заявки по всем направлениям помощи, в которой нуждаются люди – в одно направление, и это восстановление. Из-за агрессии россии пострадали многие квартиры, дома, школы в разных областях Украины”, – рассказывает Евгений Вершинин, руководитель проекта Pidmoha.

Как это работает?

Pidmoha.gov.ua – это место, где владельцы пострадавших домов могут оставить запрос на работы, какие им нужны. Волонтерские инициативы могут зарегистрироваться на платформе и выбрать объект, в восстановлении которого желают принять участие.

За 1,5 месяца на платформе оставили 167 заявок на восстановление домов и разбор завалов. За это время силами волонтерских инициатив удалось выполнить более 30 запросов на восстановление домов из Ирпени, Бучи, Бородянки, Блиставицы и других пострадавших населенных пунктах Киевской области. Еще часть запросов находится на исполнении.

Наиболее активно сейчас продвигается работа по разгребанию завалов в домах, которые можно восстановить. Этот этап нужен почти на всех объектах. Благодаря ему владельцы могут быстрее приступить к самому обновлению.

“Именно сейчас Подмога вместе с волонтерской инициативой “Смелые восстанавливать” помогают разбирать завалы, консервировать помещения (временные меры по сохранению помещений: поклейка пленки на окна, накрытие брезентом или шифером потолка и т.п.) в Киевской области. Время работает против нас, и мы должны успеть спасти как можно больше объектов к сезону дождей и зимы", – добавляет Евгений Вершинин.

Платформа продолжает собирать запросы от владельцев и приглашает другие волонтерские инициативы к сотрудничеству. Также присоединиться к восстановлению могут спонсоры, поставщики строительных материалов, инструментов и профессиональной восстановительной помощи. Для этого можно выбрать конкретный запрос, по которому вы можете помочь, или написать команде платформы на электронную почту.

Как получить помощь?

Люди, нуждающиеся в помощи, должны оставить соответствующую заявку в разделе “Мое жилье повреждено”, указав свои данные и населенный пункт. Описать детали повреждений, добавить фотографии, которые хорошо показывают масштабы и характер работ. По возможности, указать желаемые конкретные работы, например ремонт крыши, демонтаж окон, стен и т.д. Если вашу заявку возьмет волонтерская инициатива, которая может помочь “под ключ”, они сделают все работы. Если свободные волонтеры смогут помочь частично (например, разобрать завалы и убрать), то они сделают эту часть, а дальше вы сможете открыть новый запрос.

В каких категориях можно оказать и получить помощь сейчас?

• Разбор завалов (кроме зданий под снос, для них есть категория “демонтаж”);

• Консервация жилья (приведение к виду, в котором здания могут пережить зиму без дополнительного вреда);

• Демонтаж домов;

• Восстановление (ремонтные и строительные работы).

"Мы не выделяем кому помогать – человеку, который до 24 февраля имел большое состояние или пенсионерам. И те, и те нуждаются в помощи в разборе завалов. Мы рады помочь всем, чтобы люди скорее вернулись в свое жилье. Мы не берем в работу дома, которые нуждаются в сносе. Во-первых, у нас нет тяжелой техники, которая нужна для этого. Во-вторых, эти работы могут быть выполнены и в холодное дождливое время. Наш фокус сейчас – сохранить и помочь подготовиться к зиме домам, в которых будут жить люди", – делятся в команде волонтерской инициативы "Смелые восстанавливать".

Напомним, что платформу для безопасного волонтерского сотрудничества Pidmoha запустили IT-компания EVO по инициативе Минцифры этой весной. Тогда на платформе можно было получить или оказать помощь в таких категориях как: гуманитарная помощь, продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, военная амуниция и т.д.

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