Підліток у Кременчуці впав у кар'єр з висоти близько 60 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Кременчуці Полтавської області підліток впав у кар'єр з висоти близько 60 метрів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
На території Кременчуцького кар’єроуправління “КВАРЦ” підліток 2004 року народження впав в кар’єр і опинився на невеликому виступі на висоті близько 60 метрів.
Рятувальникам повідомив про інцидент охоронець цього підприємства. Виявилося, що до нього прибігли підлітки та повідомили про нещасний випадок із їхнім товаришем.
Бійці ДСНС змогли добратись до потерпілого та надати йому домедичну допомогу. Разом із працівниками спецпідрозділу СБУ рятувальники транспортували підлітка з небезпечного схилу.
Хлопець внаслідок падіння отримав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носу і доставлений в дитячу міську лікарню Кременчука. Наразі його стан здоров’я середньої тяжкості.
Як повідомляв УНН, у Польщі українець впав з 15-го поверху.