Подросток в Кременчуге упал в карьер с высоты около 60 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кременчуге Полтавской области подросток упал в карьер с высоты около 60 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
На территории Кременчугского карьероуправление "КВАРЦ" подросток 2004 года рождения упал в карьер и оказался на небольшом выступе на высоте около 60 метров.
Спасателям сообщил об инциденте охранник этого предприятия. Оказалось, что к нему прибежали дети и сообщили о несчастном случае с их товарищем.
Бойцы ГСЧС смогли добраться до пострадавшего и оказать ему домедицинскую помощь. Вместе с работниками спецподразделения СБУ спасатели транспортировали подростка с опасного склона.
Парень в результате падения получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа и доставлен в детскую городскую больницу Кременчуга. Сейчас его состояние здоровья средней тяжести.
Как сообщал УНН, в Польше украинец упал с 15-го этажа.