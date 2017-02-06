Підліток отримав 40% опіків тіла від удару струмом на даху електрички в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Києві підлітка вразило високовольтним струмом після того, як він з друзями заліз на дах електрички в столиці, його госпіталізували з опіками 40% тіла. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався учора ввечері на залізничній платформі "Зеніт", що в Оболонському районі столиці.
Відомо, що 14 річний хлопець разом з друзями катався на електричці, де його і вразило високовольтним струмом, внаслідок чого він упав з даху електропоїзду.
Його госпіталізували в опікове реанімаційне відділення однієї з київських лікарень з загальною високовольтною травмою, зокрема, він отримав електроопіки 2-3 ступені 40% тіла та опіковий шок.
Як повідомляв УНН, 22 січня на зупиночній платформі Склозаводська 15-річного підлітка вразило струмом, коли він виліз на дах поїзда.
За даними Укрзалізниці, за 12 місяців 2016 року на станціях, перегонах, територіях підприємств залізничного транспорту України уражено електрострумом 38 осіб, у тому числі 16 —смертельно.