Подросток получил 40% ожогов тела от удара током на крыше электрички в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киеве подростка поразило высоковольтным током после того, как он с друзьями залез на крышу электрички в столице, был госпитализирован с ожогами 40% тела. Об этом УНН сообщили медицинские работники.
Инцидент произошел вчера вечером на железнодорожной платформе "Зенит", в Оболонском районе столицы.
Известно, что 14 летний парень вместе с друзьями катался на электричке, где его и поразило высоковольтным током, в результате чего он упал с крыши электропоезда.
Его госпитализировали в ожоговое реанимационное отделение одной из киевских больниц с общей высоковольтной травмой, в частности, он получил электроожоги 2-3 степени 40% тела и ожоговый шок.
Как сообщал УНН, 22 января на остановочной платформе Стеклозаводская 15-летнего подростка ударило током, когда он вылез на крышу поезда.
По данным Укрзализныци, за 12 месяцев 2016 года на станциях, перегонах, территориях предприятий железнодорожного транспорта Украины поражены электротоком 38 человек, в том числе 16 - смертельно.