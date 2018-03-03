Підлітка засудили до восьми років за зґвалтування неповнолітньої на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. До 8 років позбавлення волі на Черкащині засуджено 17-річного підлітка за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
"Слідством установлено, що 17-річний житель Христинівського району в червні 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обмеживши свободу переміщення неповнолітньої потерпілої, вчинив зґвалтування. Крім того, неповнолітній упродовж березня - червня 2017 року скоїв 3 крадіжки майна з території домоволодінь громадян, завдавши потерпілим матеріальних збитків", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вироком Придніпровського районного суду міста Черкаси обвинуваченого визнано винним у вчиненні зазначених вище злочинів та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. На цей час вирок не вступив в законну силу та вивчається на предмет його законності.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області, починаючи з 2012 року, чоловік систематично, користуючись відсутністю своєї співмешканки, перебуваючи за місцем свого проживання, вступав з пасербицею 2004 року народження у статеві зносини всупереч її волі.