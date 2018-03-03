Подростка осудили на восемь лет за изнасилование несовершеннолетней в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. До 8 лет лишения свободы в Черкасской области осужден 17-летний подросток за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"Следствием установлено, что 17-летний житель Христиновского района в июне 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ограничив свободу перемещения несовершеннолетней потерпевшей, совершил изнасилование. Кроме того, несовершеннолетний в течение марта - июня 2017 года совершил 3 кражи имущества с территории домовладений граждан, причинив потерпевшим материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Как отмечается, приговором Приднепровского районного суда города Черкассы обвиняемый признан виновным в совершении указанных выше преступлений и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и изучается на предмет его законности.
Напомним, в Ивано-Франковской области, начиная с 2012 года, мужчина систематически, пользуясь отсутствием своей сожительницы, находясь по месту своего жительства, вступал с падчерицей 2004 года рождения в половые сношения вопреки ее воле.