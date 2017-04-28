Підлітка, який вбив рідну тітку, арештовано у Торецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. 16-річного підлітка, який після спільного вживання алкоголю, вбив на кладовищі власну тітку заарештовано у Торецьку. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
"Суд задовольнив клопотання прокурора Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 16-річному підлітку", - йдеться у повідомленні.
Під час першочергових слідчих дій встановлено, що 24 квітня, близько 16:00, підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов на кладовище, де в той час знаходилась його 61-річна тітка. Разом вони продовжили вживати алкоголь, однак через годину між ними виник конфлікт.
Хлопець взяв дерев’яний хрест, який лежав поруч на землі, та наніс ним жінці близько 30 ударів по голові. У результаті отриманих травм потерпіла померла.
На теперішній час підлітку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та за клопотанням прокуратури заарештовано на 60 діб.
Як повідомляв УНН 27 квітня, бойовика "Оплоту" затримали на КПВВ "Новотроїцьке".