Подростка, который убил родную тетю, арестовали в Торецке

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора Торецкого отдела Константиновского местной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 16-летнему подростку", - говорится в сообщении.

Во время первоочередных следственных действий установлено, что 24 апреля, около 16:00, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на кладбище, где в то время находилась его 61-летняя тетя. Вместе они продолжили употреблять алкоголь, однако через час между ними возник конфликт.

Парень взял деревянный крест, который лежал рядом на земле, и нанес им женщине около 30 ударов по голове. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.

В настоящее время подростку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и по ходатайству прокуратуры он арестован на 60 суток.

Как сообщал УНН 27 апреля, боевика "Оплота" задержали на КПВВ "Новотроицкое".