Підлеглі Кличка знову безглуздо намагаються виправдатися від звинувачень у корупції - блогер

"Все це було б смішно, якби не було сумно. Друзі, підлеглі Кличка знову безглуздо намагаються виправдатися від звинувачень в корупції", - зазначив блогер.

За його словами, сьогодні всім відомі заступники нашого мера, провели прес-конференцію основним лейтмотивом якої стало - всі довкола винні, крім нас самих.

"Звичайно, виглядало це все дуже забавно і смішно, адже давно відомо, що більшість людей в оточенні мера Кличка - мають прямий стосунок до всіляких розпилів, схем і тем. Візьмемо, наприклад, першого заступника Віталія Володимировича - Поворозника, якого більше року назад піймали на хабарі в 125 тисяч доларів. І ось уявіть собі цього чиновника, коли він розповідає нам про те, що обшуки в КМДА - це провокація правоохоронних органів", - повідомив експерт.

Блогер також звернув увагу на те, що Поворознику дуже складно зрозуміти, що іноді за свої грішки потрібно відповідати, а увага з боку силовиків - це не якась провокація, а їх звичайна робота.

"Також серед основних спікерів на прес-конференції був відомий "академік" Бондаренко, якого ще кілька років тому спіймали на тому, що ... він підробив свій диплом юриста. Але це зовсім не завадило йому залишитися в команді Кличка і стати спікером Київради. До речі, наш "Герой" був також дуже незадоволений обшуками у чиновників з КМДА. Тому, що начебто в жахливому стані Києва винні не вони, а приватні фірми, які роблять липові ремонти і отримують відкати. Але скажіть, хто ж так філігранно проводить тендери, в яких перемагають нечисті на руку Фірми? Чи не ці ж Чиновники? Зрештою, такий собі каламбурчик сьогодні вийшов у заступників Віталія Володимировича", - констатував Михайло Шнайдер.