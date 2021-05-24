Подчиненные Кличко вновь нелепо пытаются оправдаться от обвинений в коррупции - блогер

“Все это было бы смешно, если бы не было Грустно. Друзья, подчиненные Кличко вновь нелепо пытаются оправдаться от обвинений в Коррупции”, - отметил блогер.

По его словам, сегодня всем известные заместители нашего мэра, провели пресс-конференцию основным лейтмотивом которой стало - все кругом виноваты, кроме нас самих.

“Конечно, выглядело это все очень забавно и смешно, ведь давно известно, что большинство людей в окружении мэра Кличко - имеют прямое отношение к всевозможным распилам, схемами и темам.Возьмем, к примеру, первого заместителя Виталия Владимировича - Поворозника, которого больше года назад поймали на взятке в 125 тысяч долларов. И вот представьте себе этого чиновника, когда он рассказывает нам о том, что обыски в КГГА - это провокация правоохранительных органов”, - сообщил эксперт.

Блогер также обратил внимание на то, что Поворознику очень сложно понять, что иногда за свои грешки нужно отвечать, а внимание со стороны силовиков - это не какая-то провокация, а их обычная Работа.

“Также среди основных спикеров на пресс-конференции был известный "Академик" Бондаренко, которого еще несколько лет назад поймали на том, что... он подделал свой диплом юриста. Но это вовсе не помешало ему остаться в команде Кличко и стать спикером Киевсовета. Кстати, наш "Герой" был также очень недоволен обысками у чиновников из КГГА. Потому, что вроде бы в ужасном состоянии Киева виноваты не они, а частные фирмы, которые делают липовые ремонты и получают откаты.Но скажите, кто же так филигранно проводит тендеры, в которых побеждают нечистые на руку Фирмы? Не эти же Чиновники? В конце концов, этакий каламбурчик сегодня вышел у заместителей Виталия Владимировича”, - констатировал Михаил Шнайдер.