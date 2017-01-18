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Підконтрольне Мінприроди держпідприємство не змогло прокоментувати наміри утилізувати небезпечні відходи на окупованій території

Підконтрольне Мінприроди держпідприємство не змогло прокоментувати наміри утилізувати небезпечні відходи на окупованій території

Київ • УНН

 • 8563 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Північному регіональному представництві ДП “Укреко-ойл” не змогли прокоментувати, як, не маючи власної матеріально-технічної бази, вони збираються виконати виграний нещодавно тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, повідомляє УНН.

Також у державному підприємстві не знайшли відповіді на питання, чому для виконання тендеру було залучено субпідрядників, які фізично перебувають у м.Горлівка Донецької області (тимчасово окупована територія).

У представництві ДП “Укреко-ойл” журналістам УНН лише повідомили, що керівництво буде після 20 січня, а тому краще звернутися до головного офісу підприємства.

Однак, за вказаними на сайті ДП “Укреко-ойл” контактами ніхто не відповідає.

У Мінприроди також не змогли прокоментувати цю ситуацію на ДП. Наразі редакція УНН очікує відповідь на інформаційний запит від філії “Укрзалізниці” та Департаменту Національної поліції щодо виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів.

Нагадаємо, екологи б’ють на сполох. За даними Всеукраїнської екологічної ліги, ДП “Укреко-ойл” не лише порушує таким чином законодавство, а й свідомо не збирається утилізовувати небезпечні відходи.

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