Подконтрольное Минприроды госпредприятие не смогло прокомментировать намерения утилизировать опасные отходы на оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Северном региональном представительстве ГП "УКРЕКО-ойл" не смогли прокомментировать, как, не имея собственной материально-технической базы, они собираются выполнить выигранный недавно тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов, сообщает УНН.
Также в государственном предприятии не нашли ответа на вопрос, почему для выполнения тендера были привлечены субподрядчики, которые физически находятся в г. Горловка Донецкой области (временно оккупированная территория).
В представительстве ГП "УКРЕКО-ойл" журналистам УНН лишь сообщили, что руководство будет после 20 января, а поэтому лучше обратиться в главный офис предприятия.
Однако, по указанным на сайте ГП "УКРЕКО-ойл" контактам никто не отвечает.
В Минприроды также не смогли прокомментировать эту ситуацию на ГП. Сейчас редакция УНН ожидает ответ на информационный запрос от филиала "Укрзализныци" и Департамента Национальной полиции по выявлению опасных материалов и экологических преступлений.
Напомним, экологи бьют тревогу. По данным Всеукраинской экологической лиги, ГП "УКРЕКО-ойл" не только нарушает таким образом законодательство, но и сознательно не собирается утилизировать опасные отходы.