Підготовче засідання у справі Ю.Гольця відбулось у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. У Львові відбулось підготовче засідання у справі екс-очільника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця, передає кореспондент УНН.
Чиновника звинувачують у службовій недбалості, що призвело до Грибовицької трагедії, в якій загинуло четверо людей.
Наступне судове засідання відбудеться 29 березня о 9:30.
“Це було підготовче засідання, на ньому важливо було спланувати подальший хід судових засідань. Наступне засідання відбудеться 29 березня”, — розповіла прокурор у цій справі Олійник Христина.
Цікаво, що журналісти на саме судове засідання не потрапили. Вчора на сайті Галицького суду була інформація, що судове засідання розпочнеться о 10:00. Однак, з невідомих причин суддя Н.Зубачик Н.Б. розпочала засідання о 9.30.
Сама суддя, коментувати рішення відмовилась.
Нагадаємо, суд у справі Грибовицької трагедії перенесли, через те, що в залі засідань зникло світло. Судове засідання у справі Грибовицької трагедії перенесли на 10 квітня.