Подготовительное заседание по делу Ю.Гольца состоялось во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Во Львове состоялось подготовительное заседание по делу экс-главы управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрия Гольца, передает корреспондент УНН.
Чиновника обвиняют в служебной халатности, что привело к Грибовицкой трагедии, в которой погибли четыре человека.
Следующее судебное заседание состоится 29 марта в 9:30.
"Это было подготовительное заседание, на нем важно спланировать дальнейший ход судебных заседаний. Следующее заседание состоится 29 марта", - рассказала прокурор по этому делу Олейник Кристина.
Интересно, что журналисты на само судебное заседание не попали. Вчера на сайте Галицкого суда была информация, что судебное заседание начнется в 10:00. Однако, по неизвестным причинам судья Н.Зубачик начала заседание в 9.30.
Сама судья комментировать решение отказалась.
Напомним, суд по делу Грибовицкой трагедии перенесли, потому что в зале заседаний погас свет. Судебное заседание по делу Грибовицкой трагедии перенесли на 10 апреля.