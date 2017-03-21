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Подготовительное заседание по делу Ю.Гольца состоялось во Львове

Подготовительное заседание по делу Ю.Гольца состоялось во Львове

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Во Львове состоялось подготовительное заседание по делу экс-главы управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрия Гольца, передает корреспондент УНН.

Чиновника обвиняют в служебной халатности, что привело к Грибовицкой трагедии, в которой погибли четыре человека.

Следующее судебное заседание состоится 29 марта в 9:30.

"Это было подготовительное заседание, на нем важно спланировать дальнейший ход судебных заседаний. Следующее заседание состоится 29 марта", - рассказала прокурор по этому делу Олейник Кристина.

Интересно, что журналисты на само судебное заседание не попали. Вчера на сайте Галицкого суда была информация, что судебное заседание начнется в 10:00. Однако, по неизвестным причинам судья Н.Зубачик начала заседание в 9.30.

Сама судья комментировать решение отказалась.

Напомним, суд по делу Грибовицкой трагедии перенесли, потому что в зале заседаний погас свет. Судебное заседание по делу Грибовицкой трагедии перенесли на 10 апреля.

Украинские Национальные Новости

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