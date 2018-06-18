Підготовче судове засідання у справі Мартиненка відбудеться 21 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації на 21 червня, передає УНН з посиланням на інформацію САП.
Як зазначили в антикорупційній прокуратурі, підготовче засідання призначене на 10 годину 21 червня.
Нагадаємо, 22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п'ятьох осіб.
Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).
У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Зокрема, оголошено у розшук ще 4 фігурантів, двоє з яких – громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, було затримано та обрано запобіжний захід.