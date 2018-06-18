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Подготовительное судебное заседание по делу Мартыненко состоится 21 июня

Подготовительное судебное заседание по делу Мартыненко состоится 21 июня

Киев  •  УНН

 • 6859 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пять человек в завладении чужым имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации на 21 июня, передает УНН со ссылкой на информацию САП.

Как отметили в антикоррупционной прокуратуре, подготовительное заседание назначено на 10:00 21 июня.

Напомним, 22 мая 2018 САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пять человек.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).

В САП также рассказали, что досудебное расследование в отношении других подозреваемых в этом производстве продолжается. В частности, объявлены в розыск еще 4 фигурантов, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще одного из подозреваемых, который скрывался, задержали и ему избрана мера пресечения.

Украинские Национальные Новости

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