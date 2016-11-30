Під Запоріжжям стріляли у поліцейського

Вранці по вул. Тиражній, біля АЗС, невідомий викрав автомобіль. У місті та області було оголошено план "Перехоплення". Також, правоохоронці відпрацьовували прилеглі території. Один з оперативних працівників вирішив перевірити раніше засудженного 42-річного мешканця селища Сонечне. Але той зустрів його пострілом з рушниці. Оперативник не постраждав (куля влучила в його авто) та викликав групу затримки управління кримінальної поліції, яка й знешкодила зловмисника.

У ході обшуку його оселі було вилучено цілий арсенал вогнепальної зброї. З'ясували поліцейські й місце знаходження викраденого авто. Зловмисник його сховав на території підприємства товариша.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Також, може бути конфісковане все його майно.