Под Запорожьем стреляли в полицейского

Утром по ул. Тиражной, возле АЗС, неизвестный угнал автомобиль. В городе и области был объявлен план "Перехват". Также правоохранители отрабатывали прилегающие территории. Один из оперативных работников решил проверить ранее осужденного 42-летнего жителя поселка Солнечный. Но тот встретил его выстрелом из ружья. Оперативник не пострадал (пуля попала в его авто) и вызвал группу задержания управления криминальной полиции, которая и обезвредила злоумышленника.

В ходе обыска его дома изъяли целый арсенал огнестрельного оружия. Выяснили полицейские и место нахождения похищенного авто. Злоумышленник его спрятал на территории предприятия товарища.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Также, может быть конфисковано все его имущество.