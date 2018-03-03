Під ВР виставили кордон з правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Під Верховною Радою на вулиці Грушевського виставили кордон з правоохоронців, передає кореспондент УНН.
Наразі під стінами українського парламенту перебуває велика кількість правоохоронців в амуніції.
На вулиці Грушевського вони виставили кордон, пропускають лише депутатів і їх помічників. Пояснюють, що у цьому районі проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, вранці 3 березня під Верховну Раду прийшли зносити наметове містечко.
Начальник ГУ Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що 3 березня під час проведення слідчих дії в наметовому містечку біля ВР поліція затримала 50 осіб, і крім того, є постраждалі серед правоохоронців та активістів.
Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко раніше повідомив, що "відповідно до ухвали суду поліція проводить слідчі дії під ВР у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень". "Перешкоджання цим слідчим діям припиняються відповідно до закону", - наголосив він.
Крім того, він повідомив, що "під час проведені слідчих дій відповідно до ухвали суду на вулиці Грушевського слідчо-оперативна група знайшла два предмети, схожі на гранати".