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Під ВР виставили кордон з правоохоронців

Під ВР виставили кордон з правоохоронців

Київ • УНН

 • 8054 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Під Верховною Радою на вулиці Грушевського виставили кордон з правоохоронців, передає кореспондент УНН.

Наразі під стінами українського парламенту перебуває велика кількість правоохоронців в амуніції. 

На вулиці Грушевського вони виставили кордон, пропускають лише депутатів і їх помічників. Пояснюють, що у цьому районі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, вранці 3 березня під Верховну Раду прийшли зносити наметове містечко.

Начальник ГУ Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що 3 березня під час проведення слідчих дії в наметовому містечку біля ВР поліція затримала 50 осіб, і крім того, є постраждалі серед правоохоронців та активістів. 

Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко раніше повідомив, що "відповідно до ухвали суду поліція проводить слідчі дії під ВР у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень". "Перешкоджання цим слідчим діям припиняються відповідно до закону", - наголосив він.

Крім того, він повідомив, що "під час проведені слідчих дій відповідно до ухвали суду на вулиці Грушевського слідчо-оперативна група знайшла два предмети, схожі на гранати".

 

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