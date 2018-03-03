Под ВР выставили кордон из правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Под Верховной Радой на улице Грушевского выставили кордон из правоохранителей, передает корреспондент УНН.
Сейчас под стенами украинского парламента находится большое количество правоохранителей в амуниции.
На улице Грушевского они выставили границу, пропускают только депутатов и их помощников. Объясняют, что в этом районе проводятся следственные действия.
Напомним, утром 3 марта под Верховную Раду пришли сносить палаточный городок.
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что 3 марта во время проведения следственных действия в палаточном городке возле ВР полиция задержала 50 человек, и кроме того, есть пострадавшие среди правоохранителей и активистов.
Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко ранее сообщил, что "в соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств". "Воспрепятствование этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - подчеркнул он.
Кроме того, он сообщил, что "во время проведенных следственных действий в соответствии с постановлением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожие на гранаты".