Під Вищим адмінсудом активісти протестували проти дій Фонду гарантування вкладів фізосіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під Вищим адміністративним судом активісти протестували проти Фонду гарантування вкладів фізосіб та закликали суддів приймати законні рішення, попри тиск Нацбанку та ФГВФО, повідомляє УНН.
Активісти привертали увагу суддів та громадськості плакатами: “Судді, зупиніть свавілля ФГВФО”, “Фонд гарантування пограбував нас, пограбує і вас”, “Фонд гарантування тисне на суддів”.
Як пояснили активісти, Фонд гарантування вкладів фізосіб через суд намагається відібрати кредитний портфель банку “Михайлівський” та заволодіти коштами позичальників банку.
Нагадаємо, на останньому засіданні у справі банку “Михайлівський” судді відхилили клопотання Фонду гарантування вкладів фізосіб, спрямовані фактично на затягування процесу.
Суд відхилив клопотання ФГВФО про витребування додаткових доказів і відвід суддів. Суд визнав наявні в справі докази достатніми для прийняття рішення і пішов у письмове провадження.