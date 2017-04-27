Под Высшим админсуд активисты протестовали против действий Фонда гарантирования вкладов физлиц
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Под Высшим административным судом активисты протестовали против Фонда гарантирования вкладов физлиц и призвали судей принимать законные решения, несмотря на давление Нацбанка и ФГВФЛ, сообщает УНН.
Активисты привлекали внимание судей и общественности плакатами: “Судьи, остановите беспредел ФГВФЛ”, “Фонд гарантирования ограбил нас, ограбит и вас”, “Фонд гарантирования давит на судей”.
Как пояснили активисты, Фонд гарантирования вкладов физлиц через суд пытается отобрать кредитный портфель банка “Михайловский” и завладеть средствами заемщиков банка.
Напомним, на последнем заседании по делу банка “Михайловский” судьи отклонили ходатайство Фонда гарантирования вкладов физлиц , направленные фактически на затягивание процесса.
Суд отклонил ходатайство ФГВФЛ об истребовании дополнительных доказательств и отвод судей. Суд признал имеющиеся в деле доказательства достаточными для принятия решения и ушел в письменное производство.