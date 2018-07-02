Під Торецьком завдяки електронній базі поліції вдалося затримати бойовика

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. База Національної поліції України допомогла затримати під Торецьком причетного до бойовиків "ДНР"/ЛНР" українця. Про це повідомила прес-служба Штабу Операції об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.

“1 липня о 14:45 на блокпості біля міста Торецька Донецької області був затриманий громадянин України, який, за даними Нацполіції, є причетним до діяльності незаконних збройних формувань „ДНР/ЛНР“”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Штабі Операції об’єднаних сил, спільний наряд МВС і ЗСУ напередодні зупинив для перевірки автомобіль Daewoo Lanos, в якому був громадянин України 1981 року народження, мешканець міста Торецька (знаходиться під контролем української влади).

Перевірка даних з бази ситуаційного центру Національної поліції показала, що чоловік причетний до діяльності так званих “ДНР"/"ЛНР”.

Після цього на місце були викликані оперативна група під керівництвом слідчого відділення Торецького відділу поліції Бахмутського відділу ГУ НП в Донецькій області.

А згодом затриманого громадянина передали співробітникам військової контррозвідки Служби Безпеки України для “проведення відповідних заходів”.

Раніше поліція затримала екс-бойовика “ЛНР”, який збирався на заробітки до Польщі, і з цією метою намагався потрапити до Харкова.

Українські Національні Новини

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