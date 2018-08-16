Під Тернополем поїзд збив на смерть літню жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Неподалік Тернополя поїзд на смерть збив літню жінку. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Тернопільський області, передає УНН.
"Вчора, 15 серпня, близько 19 год. до правоохоронці надійшло повідомлення про те, що в смт. Великі Бірки потяг збив жінку, яка переходила колії в недозволеному місці", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди, її особу поліцейські ще встановлюють. На вигляд загиблій 65-70 років.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини нещастя встановлюють.
Нагадаємо, у Жидачівському районі Львівщини пасажирський потяг на смерть збив чоловіка.