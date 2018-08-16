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Под Тернополем поезд сбил насмерть пожилую женщину

Киев • УНН

 • 9655 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Близ Тернополя поезд насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области, передает УНН.

Под Тернополем поезд сбил насмерть пожилую женщину

"Вчера, 15 августа, около 19 ч. к правоохранителям поступило сообщение о том, что в пгт. Большие Борки поезд сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, ее личность полицейскими еще устанавливается. На вид погибшей 65-70 лет.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства несчастья устанавливаются.

Напомним, в Жидачевском районе Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.

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