Під стінами управління поліції на Закарпатті сталася сутичка між активістами
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні у центрі Ужгорода біля кав′ярні, що навпроти будівлі ГУ НП у Закарпатській області, сталася сутичка між місцевими активістами. За словами очевидців, учасниками інциденту стали кілька десятків осіб, повідомляє УНН.
Факт інциденту УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, зазначивши, що поліція не допустила розгортання конфлікту і конфронтації між його сторонами.
“Наразі до поліції із заявами звернулися обидві сторони конфлікту. Ми проводимо подальшу перевірку, яка дозволить кваліфікувати інцидент”, — зазначили у поліції.
Відомо, що на місці конфлікту було присутнє керівництво обласної поліції, які вели переговори з учасниками інциденту. Згодом у мережі Facebook з′явилися повідомлення від учасників конфлікту про факти побиття у ході сутички. Однак, за інформацією поліції, наразі жодного провадження не відкрито.
Як повідомляв УНН, в Ужгороді напали на учасниць акції із захисту прав жінок.