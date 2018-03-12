Под стенами управления полиции на Закарпатье произошло столкновение между активистами
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня в центре Ужгорода возле кафе, напротив здания ГУ НП в Закарпатской области, произошло столкновение между местными активистами. По словам очевидцев, участниками инцидента стали несколько десятков человек, сообщает УНН.
Факт инцидента УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, отметив, что полиция не допустила развития конфликта и конфронтации между его сторонами.
"Сейчас в полицию с заявлениями обратились обе стороны конфликта. Мы проводим дальнейшую проверку, которая позволит квалифицировать инцидент", - отметили в полиции.
Известно, что на месте конфликта присутствовало руководство областной полиции, которые вели переговоры с участниками инцидента. Впоследствии в сети Facebook появились сообщения от участников конфликта о фактах избиения в ходе столкновения. Однако, по информации полиции, пока ни одно производство не открыто.
Как сообщал УНН, в Ужгороде напали на участников акции по защите прав женщин.