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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36538 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52404 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55943 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101659 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Под стенами управления полиции на Закарпатье произошло столкновение между активистами

Под стенами управления полиции на Закарпатье произошло столкновение между активистами

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня в центре Ужгорода возле кафе, напротив здания ГУ НП в Закарпатской области, произошло столкновение между местными активистами. По словам очевидцев, участниками инцидента стали несколько десятков человек, сообщает УНН.

Факт инцидента УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, отметив, что полиция не допустила развития конфликта и конфронтации между его сторонами.

"Сейчас в полицию с заявлениями обратились обе стороны конфликта. Мы проводим дальнейшую проверку, которая позволит квалифицировать инцидент", - отметили в полиции.

Известно, что на месте конфликта присутствовало руководство областной полиции, которые вели переговоры с участниками инцидента. Впоследствии в сети Facebook появились сообщения от участников конфликта о фактах избиения в ходе столкновения. Однако, по информации полиции, пока ни одно производство не открыто.

Как сообщал УНН, в Ужгороде напали на участников акции по защите прав женщин.

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