Під стінами посольства РФ у Києві намалювали 3D-графіті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На асфальті під стінами посольства Російської Федерації у Києві намалювали 3D-графіті у вигляді прірви, передає кореспондент УНН.
За словами організаторів акції, це прірва, у яку Росія кидає всіх зниклих людей, всі надії сімей цих зниклих. Також це прірва безвиході всіх політичних справ, які “штампуються” на території Криму.
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“У російській мові таке слово як "прОпасть“ і, так само, є слово "пропАсть“. Тому ми вирішили намалювати таку символічну прірву, в яку кидають людей на території Криму”, - розповіла одна з організаторів акції Таміла Ташева.
Також у фіналі акції її учасники виклали декілька шматків каменю біля імпровізованої прірви. Кожен з камінців символізував одного зі зниклих на території Криму.