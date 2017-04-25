Под стенами посольства РФ в Киеве нарисовали 3D-граффити

По словам организаторов акции, это пропасть, в которую Россия бросает всех пропавших людей, все надежды семей этих пропавших. Также это пропасть безысходности всех политических дел, уоторые "штампуются" на территории Крыма.

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"В русском языке такое слово как "прОпасть" и, так же, есть слово "пропАсть". Поэтому мы решили нарисовать такую ​​символическую пропасть, в которую бросают людей на территории Крыма", - рассказала одна из организаторов акции Тамила Ташева.

Также в финале акции ее участники выложили несколько кусков камня возле импровизированной пропасти. Каждый из камней символизировал одного из пропавших на территории Крыма.