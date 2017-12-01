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Під Широкино терористи використовують собак для "розмінування"

Під Широкино терористи використовують собак для "розмінування"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У районі населеного пункту Широкино Донецької області терористи використовують собак для розмінування підходів до опорних пунктів ВСУ по прибережній території. Про це в інтерв'ю "Військовому телебаченню" повідомив один з українських бійців, передає УНН.

"Якраз там - саме по кромці води - це прямий підхід від противника до нас. Дві собаки вранці зняли загородження мінне. Ні  з того, ні з сього. Ось такі посібники у них теж. Намагаємося випадковостей не пропускати - погано закінчиться. Дуже висока ціна", - сказав боєць Збройних Сил України.

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