Під Широкино терористи використовують собак для "розмінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У районі населеного пункту Широкино Донецької області терористи використовують собак для розмінування підходів до опорних пунктів ВСУ по прибережній території. Про це в інтерв'ю "Військовому телебаченню" повідомив один з українських бійців, передає УНН.
"Якраз там - саме по кромці води - це прямий підхід від противника до нас. Дві собаки вранці зняли загородження мінне. Ні з того, ні з сього. Ось такі посібники у них теж. Намагаємося випадковостей не пропускати - погано закінчиться. Дуже висока ціна", - сказав боєць Збройних Сил України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС виділив 90 тис. євро українському притулку для тварин