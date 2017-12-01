Под Широкиным террористы используют собак для "разминирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В районе населеного пункта Широкино Донецкой области террористы используют собак для разминирования подходов к опорным пунктам ВСУ по прибрежной территории. Об этом в интервью “Военному телевидению” сообщил один из украинских бойцов, передает УНН.
“Как раз там — именно по кромке воды — это прямой подход от противника к нам. Две собаки утром сняли заграждение минное. Ни стого, ни с сего. Вот такие пособники у них тоже. Стараемся случайностей не пропускать — плохо закончится. Очень высокая цена”, — сказал боец Вооруженных Сил Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС выделил 90 тыс. евро украинскому приюту для животных