Под Широкиным террористы используют собак для "разминирования"

“Как раз там — именно по кромке воды — это прямой подход от противника к нам. Две собаки утром сняли заграждение минное. Ни стого, ни с сего. Вот такие пособники у них тоже. Стараемся случайностей не пропускать — плохо закончится. Очень высокая цена”, — сказал боец Вооруженных Сил Украины.

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