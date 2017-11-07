Під Радою спокійна ситуація, зібралося кілька сотень людей

Прилеглі вулиці малолюдні. На вулиці Банковій – бар’єр та кілька співробітників поліції, однак, углибині вулиці помітний автобус, вірогідно, для правоохоронців.

На вулиці Шовковичній на відрізку до вулиці Грушевського встановлено металеву рамку і є кордон працівників поліції та Нацгвардії, перевіряють всіх, хто хоче пройти до Верховної Ради.

Безпосередньо під Верховною Радою групи правоохоронців - поліція на Нацгвардія - перед під’їздами, металеві бар’єри наглухо зачинено, відкривають тільки після перевірки документів.

У таборі виступаючих перед металевим бар’єром, що перекриває вулицю Грушевського, встановлено "їжаки" з дерева.

На площі Конституції активістів помітно побільшало, їх приблизно 200-250 осіб. Зрання лунала музика, після початку роботи Верховної Ради на сцені на площі Конституції виступають активісти.

З 10 години 40 хвилин по прилеглих вулицях підтягуються групи людей з прапорами, зайшло не менше 50 осіб.

Учасники мітингу розпливчасто відповідають на запитання про плани на день. Чутки про те, що не випускатимуть депутатів, не підтверджують, але і не спростовують.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Верховна Рада планує розглянути низку законопроектів стосовно змін до виборчого законодавства, визначитися щодо низки питань про держпідтримку кінематографії та спробувати включити проект постанови про звільнення з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до порядку денного.