Под Радой спокойная ситуация, собралось несколько сотен человек

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119112 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106791 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105665 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96169 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104467 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102268 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143782 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Под Радой спокойная ситуация, собралось несколько сотен человек

Под Радой спокойная ситуация, собралось несколько сотен человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника под Верховной Радой ситуация спокойная и довольно мало признаков подготовки к много численного митинга, передает корреспондент УНН.

Прилегающие улицы малолюдные. На улице Банковой - барьер и несколько сотрудников полиции, однако, в глубине улицы заметно автобус, вероятно, для правоохранителей.

На улице Шелковичной на отрезке до улицы Грушевского установлено металлическую рамку и есть кордон из сотрудников полиции и Нацгвардии, проверяют всех, кто хочет пройти к Верховной Раде.

Непосредственно под Верховной Радой группы правоохранителей - полиция и Нацгвардия - перед подъездами, металлические барьеры наглухо закрыты, открывают только после проверки документов.

В лагере выступающих перед металлическим барьером, что перекрывает улицу Грушевского, установлено "ежи" из дерева.

На площади Конституции активистов заметно увеличилось, их примерно 200-250 человек. С утра звучала музыка, после начала работы Верховной Рады на сцене на площади Конституции выступают активисты.

С 10 часов 40 минут по прилегающим улицам подтягиваются группы людей с флагами, зашло не менее 50 человек.

Участники митинга расплывчато отвечают на вопрос о планах на день. Слухи о том, что не будут выпускать депутатов, не подтверждают, но и не опровергают.

Как сообщал УНН, 7 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов по изменению избирательного законодательства, определиться по ряду вопросов о господдержке кинематографии и попробовать включить проект постановления об увольнении с должности министра внутренних дел Арсена Авакова в повестку дня.

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