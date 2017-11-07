Под Радой спокойная ситуация, собралось несколько сотен человек

Прилегающие улицы малолюдные. На улице Банковой - барьер и несколько сотрудников полиции, однако, в глубине улицы заметно автобус, вероятно, для правоохранителей.

На улице Шелковичной на отрезке до улицы Грушевского установлено металлическую рамку и есть кордон из сотрудников полиции и Нацгвардии, проверяют всех, кто хочет пройти к Верховной Раде.

Непосредственно под Верховной Радой группы правоохранителей - полиция и Нацгвардия - перед подъездами, металлические барьеры наглухо закрыты, открывают только после проверки документов.

В лагере выступающих перед металлическим барьером, что перекрывает улицу Грушевского, установлено "ежи" из дерева.

На площади Конституции активистов заметно увеличилось, их примерно 200-250 человек. С утра звучала музыка, после начала работы Верховной Рады на сцене на площади Конституции выступают активисты.

С 10 часов 40 минут по прилегающим улицам подтягиваются группы людей с флагами, зашло не менее 50 человек.

Участники митинга расплывчато отвечают на вопрос о планах на день. Слухи о том, что не будут выпускать депутатов, не подтверждают, но и не опровергают.

Как сообщал УНН, 7 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов по изменению избирательного законодательства, определиться по ряду вопросов о господдержке кинематографии и попробовать включить проект постановления об увольнении с должности министра внутренних дел Арсена Авакова в повестку дня.